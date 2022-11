Ex Ilva, sciopero di otto ore a Taranto

Sciopero di otto ore all'ex Ilva di Taranto.

I lavoratori diretti di Acciaierie d'Italia, dell'appalto e di Ilva in As incrociano le braccia "per mandare via - hanno spiegato le organizzazioni sindacali - l'attuale governance" a favore "dell'intervento pubblico". Nel capoluogo ionico è previsto anche un corteo che partirà dalla portineria tubificio dello stabilimento siderurgico per raggiungere i lavoratori dell'appalto e proseguirà verso le altre portinerie D ed A per giungere davanti alla portineria Direzione.