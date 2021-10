Ex Ilva, incidente sul lavoro: ferito un capo reparto

ansa

Incidente sul lavoro nello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia (ex Ilva) di Taranto. Un caporeparto della manutenzione meccanica, mentre operava sotto le linee di produzione, è scivolato cadendo su un cumulo di scarti di lamiere taglienti. Determinante e' stato il soccorso fornito dai dipendenti di una ditta dell'appalto. Il lavoratore è ricoverato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.