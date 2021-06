Ex Ilva, Cingolani firma decreto: interventi entro il 30 giugno

Il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha firmato il decreto che impone alle Acciaierie d'Italia (ex Ilva) il completamento degli interventi di adeguamento entro il 30 giugno. "Il ministro Cingolani ha ritenuto di non concedere proroghe" su questi due interventi "pertanto la società avrà l'obbligo di rispettare il termine fissato per il 30 giugno 2021", si legge nel decreto, organizzato in 5 articoli.