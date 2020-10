Coronavirus, scattano le prime chiusure a Bari: coprifuoco in 15 vie della movida

Ansa

A Bari il sindaco Antonio Decaro, in accordo con Asl e il comitato provinciale per l'ordine pubblico, ha firmato una ordinanza di chiusura di alcune zone della città dove c'è il rischio di assembramenti, come disposto dall'ultimo dpcm sulla norme anti-Covid. Sono state individuate 15 tra vie e piazze in tre aree della città: nel centro storico, nel quartiere Poggiofranco e nella zona della movida nel rione Madonnella, il cosiddetto Umbertino.