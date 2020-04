Coronavirus, la Pasquetta sui balconi di Bari

Aveva lanciato la "Pasquetta sui balconi", e proprio così è andata. I baresi hanno accolto l'invito del loro primo cittadino, Antonio Decaro, e sono rimasti a casa, anzi sui balconi. Tra grigliate di carne e primi piatti di pesce le telecamere di "Pomeriggio Cinque" hanno ripreso tutto e intervistato dalla strada le famiglie pugliesi che sono riuscite a godersi la festività, nonostante le tante limitazioni imposte dall'emergenza coronavirus.

"Oggi i baresi sono stati tutti bravi", ha dichiarato in collegamento a "Pomeriggio Cinque" il sindaco del capoluogo pugliese. "I divieti sono stati rispettati", ha continuato soddisfatto Decaro, diventato popolare sui social per essere stato più volte ripreso mentre si accertava personalmente che i suoi cittadini rispettassero le disposizioni imposte dalle ordinanze previste per limitare i contagi nel nostro Paese. "Ci sentiamo una comunità anche in casa", ha concluso, infine, il sindaco.