Comunali Salento, 90enne va a votare e muore al seggio per un malore

Dramma a Carmiano, in provincia di Lecce, dove si stanno svolgendo le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale commissariato dal 2019. Un uomo di 90 anni è morto per un malore che lo ha colpito mentre era in fila, in attesa di entrare nella cabina allestita nel seggio elettorale. L'anziano è stato subito soccorso dai presenti e poi dal personale del 118, ma non c'è stato nulla da fare. Le operazioni elettorali sono state interrotte per alcune ore.