Carabiniere ucciso in una sparatoria nel Foggiano: arrestato un pregiudicato

Maresciallo colpito mentre era in auto - I carabinieri erano intervenuti nella zona dopo la segnalazione di una lite in famiglia. Il pregiudicato si sarebbe avvicinato all'auto di servizio dei carabinieri sparando verso i militari che erano nell'abitacolo, uccidendo il maresciallo e ferendo il suo collega. L'uomo arrestato, giorni fa, era stato sottoposto ad una perquisizione per droga.



Conte: "E' un giorno triste" - Un minuto di silenzio è stato chiesto dal premier Giuseppe Conte per la morte del maresciallo dei carabinieri durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Bari. "E' un giorno triste - ha detto Conte - perché poco fa nel mio Gargano il maresciallo Di Gennaro è stato ferito in servizio ed è caduto, e un altro carabiniere che era con lui è rimasto ferito".



Salvini: "L'assassino non esca più di galera" - "Una preghiera per Vincenzo, un pensiero alla sua famiglia e ai suoi colleghi, il mio impegno perché questo assassino non esca più di galera e perché le Forze dell'Ordine lavorino sempre più sicure, protette e rispettate". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando quanto accaduto a Cagnano Varano.



Di Maio: "Un omicidio che tocca lo Stato, ci sarà una reazione" - "Durante un ordinario controllo, nella piazza principale di Cagnano Varano, un criminale ha estratto una pistola e ha sparato contro due nostri carabinieri. Uno di loro, un maresciallo, è deceduto; l'altro è rimasto ferito ed è in ospedale. Il mio cordoglio, la mia vicinanza alla famiglia e ai cari dei due militari. Questo omicidio non ha colpito solo due servitori dello Stato, ma l'intero Stato. Chi tocca un carabiniere tocca lo Stato, tocca ognuno di noi. Ora basta, ci sarà una reazione!". E' il commento su Facebook del vicepremier Luigi Di Maio.