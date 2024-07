Brindisi, assalto a portavalori: auto in fiamme, esplosi colpi

A quanto si apprende da fonti investigative, non ci sarebbero feriti tra le guardie giurate che si trovavano a bordo del portavalori. Sarebbero state incendiate dai malviventi almeno tre auto e un furgone. L'Anas comunica che è stata "temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni", la strada statale 613, con uscite obbligatorie "in direzione sud al km 12,500 e in direzione nord al km 17,000". Sul posto, per i rilievi e la viabilità, ci sono carabinieri, polizia e guardia di finanza.