Barletta, lite per un parcheggio: 59enne stacca a morsi l'orecchio di un 46enne

A intervenire sul posto, a Barletta, i poliziotti allertati da una donna che ha assistito all'aggressione. Nella telefonata, la donna aveva avvertito gli agenti della lite e di aver raccolto l'orecchio della vittima per metterlo in una scatola. Una volta arrivati le forze dell'ordine hanno arrestato il 59enne.

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la scena

Tramite le testimonianze e la visione delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza, i poliziotti hanno ricostruito la dinamica di ciò che era accaduto: ad ingaggiare la lite è stato il 59enne andato su tutte le furie a causa di un'auto parcheggiata male, che gli impediva di fare agevolmente manovra. Dopo qualche schiaffo, quando lo scontro tra lui e il 46enne sembrava finito, l'aggressore ha preso per le spalle l'altro uomo, stringendo l'orecchio sinistro tra i denti, in maniera talmente forte, da staccarglielo di netto. L'aggressore, così come disposto dal pm della Procura di Trani, è stato tratto in arresto e condotto in carcere per lesioni gravissime aggravate dai futili motivi.