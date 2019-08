Bari, violenta la moglie e i due figli per anni: 62enne arrestato

Ha maltrattato e violentato la moglie e i due figli per anni. Per questo un 62enne della provincia di Bari è stato arrestato dalla polizia dopo la denuncia dei familiari, stanchi di subire soprusi e vessazioni. Gli abusi dell'uomo, già condannato in passato per violenza sessuale su minori, erano iniziati negli anni Ottanta, poco dopo il matrimonio. Misure di protezione sono state adottate nei confronti delle vittime.