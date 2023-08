Bari, "Cercasi commessa anche se di colore": polemica su un annuncio di lavoro

In particolare, a suscitare l'indignazione degli utenti è il riferimento al colore della pelle della futura lavoratrice: "Cercasi commessa anche se di colore, di bella presenza, non sposata e con patente", recita infatti il messaggio. L'annuncio ha fatto talmente discutere che, come riportano i siti di news locali, è stato rimosso.

L'annuncio - Questo il testo dell'annuncio: "Cercasi commessa anche se di colore per punto vendita prodotti di cartoleria, ufficio e scuola in pieno centro a Bari. Bella presenza, conoscenza computer, che sappia relazionarsi con i clienti, pratica nelle vendite e con la cassa. No sposata e con patente. Minimo 20 e max 40 anni. Intera giornata con possibilità di contratto indeterminato".

I commenti - Tanti i commenti di sdegno apparsi online per il riferimento al colore della pelle. Ma c'è anche - come riporta il Corriere del Mezzogiorno - chi difende la scelta dell'inserzionista, dicendo: "Forse la gente di colore teme di non essere assunta in quanto tale, hanno fatto bene a specificarlo e non ci vedo intenti razzisti". A far discutere è anche il "non sposata". "Siamo al medioevo", commenta un'utente.