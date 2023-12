Giallo di Bari, una collega di Mauro Di Giacomo: "Ottimo professionista, non so chi potesse avercela con lui"

Mauro Di Giacomo, osteopata 63enne, è stato ucciso a Bari a colpi di arma da fuoco al culmine di una lite. "Non posso che esprimere parole di dolore e rammarico perché era un ottimo professionista, degno di stima e impeccabile", dichiara a "Pomeriggio Cinque" la sua ex datrice di lavoro che non immagina chi possa aver ucciso il collega.

Di Giacomo era un professionista conosciuto che lavorava al Policlinico di Bari e in uno studio privato nel quartiere San Pasquale. A parlare a Canale 5, nel giorno dei funerali, è anche una sua ex paziente che grazie alle cure e all'assistenza dell'osteopata è riuscita a recuperare velocemente la mobilità delle gambe dopo il parto. "Pensavo che non sarei più riuscita a muovermi e, invece, grazie a lui ho ripreso a camminare", racconta la donna.

Intanto è caccia all'uomo che martedì 19 dicembre ha litigato con Di Giacomo e l'ha ucciso con almeno sei colpi di pistola prima di allontanarsi, forse a bordo di un'auto. La vittima aveva appena parcheggiato la sua auto davanti al condominio in cui viveva, nel piazzale antistante la scuola elementare Tauro, ed era scesa portando con sé alcune buste della spesa. Nella zona non ci sono telecamere né sembra ci siano testimoni oculari del delitto, ma i residenti del quartiere, considerato tra i più tranquilli di Bari, hanno sentito le urla e gli spari. Al momento, al vaglio degli inquirenti, ci sarebbe anche una lettera anonima ricevuta dal 63enne qualche giorno prima dell'omicidio, dove Di Giacomo veniva messo in guardia su alcuni suoi atteggiamenti sospetti. "Si tratta di indiscrezioni - spiega l'inviata del programma - la lettera è stata sequestrata ed è oggetto di indagine. Gli investigatori escluderebbero gli altri moventi e starebbero indagando su quello personale", conclude.