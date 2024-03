Bari, cliente paga con monete da 5 centesimi: il barista non ci sta e lo accoltella

A Mola di Bari (Bari), un 55enne gestore di un bar in una stazione di servizio è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Monopoli per tentato omicidio dopo aver aggredito con un coltello un cliente che voleva pagare in monete da 5 centesimi.

I fatti sono avvenuti martedì. La vittima - un 40enne - è rimasta ferita alla testa e alla mano ed è stata medicata al Policlinico di Bari.