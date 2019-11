ArcelorMittal, un dirigente ai pm: "Cancellato l'approvvigionamento"

Davanti ai giudici un dirigente di ArcerlorMIttal ha spiegato che "nonostante la sospensione del blocco, l'azienda non ha quello che serve per proseguire l'attività in quanto l'approvvigionamento delle materie prime è stato cancellato". E' un passaggio di un verbale legato al contenzioso tra l'ex Ilva e il gruppo frano-indiano. Il dirigente ha poi aggiunto: "Il piano prevedeva una scorta minima di materie prime solo per un altoforno per un mese".