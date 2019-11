ArcelorMittal, consiglio fabbrica ex Ilva: "Non resteremo impassibili"

In caso di "mancate garanzie" dopo gli incontri con l'ad Lucia Morselli e quello tra governo e azienda, i sindacati non intendono "assistere impassibili a scontri tra parti che mettano a repentaglio quanto fatto con sacrificio dai lavoratori e dalla popolazione". E' quanto si legge nel verbale del Consiglio di fabbrica di Fim, Fiom e Uilm che si è riunito d'urgenza nello stabilimento ex Ilva di Taranto dopo l'annunciato disimpegno di ArcelorMittal.