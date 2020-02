Andria, "Striscia la Notizia" a caccia di coloro che parcheggiano nei posti riservati ai disabili

In sella alla sua bicicletta, l'inviato di "Striscia la notizia" Vittorio Brumotti si è recato ad Andria, in Puglia, dove nel parcheggio di un ipermercato sono stati segnalati numerosi casi di automobilisti che sostano nei parcheggi riservati ai disabili. Colti in flagrante, alcuni si sono scusati.

Brumotti, poi, ha consegnato loro uno sgradito trofeo, un finto escremento, spiegando alle persone di aver fatto una figura di m***a, ma uno di loro – per nulla pentito di aver tolto il parcheggio a una persona disabile –attaccato l'inviato di "Striscia": "Vai a vedere gli altri. Sei tu che stai facendo una figura di m***a".