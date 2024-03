Allarme bomba in stazione a Trani, il provvedimento del Comune scatena le polemiche: scuole chiuse poi riaprono

"A causa di un allarme bomba in una scuola non precisata, tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado resteranno chiuse nella giornata odierna", è stata la comunicazione postata sui canali social ufficiali del Comune.

Il nuovo messaggio sulle riaperture e le critiche degli utenti

Qualche ora dopo il nuovo messaggio, lanciato su Facebook, in cui si annunciava che dopo gli avvenuti controlli di carabinieri e polizia sarebbe stato garantito l'accesso agli studenti, ha scatenato le critiche degli utenti. "Sono in corso verifiche della Polizia di Stato nelle Scuole della Città. A seguito di avvenuta bonifica, il liceo Scientifico può riaprire", è l'ultimo messaggio del Comune. Nei commenti c'è chi scrive ironicamente: "Ora abbiamo la chat delle mamme tranesi vessate dall'amministrazione comunale che apre le scuole un'ora dopo averle chiuse per un allarme bomba.... Evvai!!!!"; e chi attacca: In questo avviso si evidenzia la totale incapacità di questa amministrazione a capire le problematiche dei cittadini. Inadeguati". Ma anche chi afferma: "Prima create allarmismo e ora ve ne uscite dicendo che i ragazzi possono tornare a scuola così in quattro e quattr’otto!! L arte dei pupi proprio!!!". E chi scherza: "Dopo la domenica delle Palme ,ci voleva il lunedì della Palmetta".