Agguato a Mattinata (Foggia), 36enne ucciso a fucilate

Un uomo di 36 anni, Bartolomeo Pio Notarangelo, è stato ucciso a colpi di fucile a Mattinata, nel Foggiano. L'agguato è stato compiuto in località Tagliata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Notarangelo era già noto alle forze dell'ordine a causa di una parentela con una famiglia di Mattinata, ritenuta vicina ad ambienti criminali. Le cause dell'agguato sono ancora sconosciute, ma non è escluso un regolamento di conti.