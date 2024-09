Aggressione medici a Foggia, la sorella della vittima: "È malasanità" | Operatori sanitari: "68mila aggressioni sono numeri da guerra, la misura è colma"

Il segretario dei medici di base: "La misura è colma" Intanto dopo l'aggressione shock all'ospedale di Foggia tutto il personale sanitario che opera negli ambulatori di famiglia, nei servizi specializzati e nei reparti ospedalieri della provincia, ha annunciato che incrocerà le braccia. Salvatore Onorati, segretario generale della locale Federazione Italiana Medici di Medicina Generale ha riferito di aver parlato con i medici del reparto: "Sono turbati per usare un eufemismo - ha detto a "Mattino Cinque News" -. Quelle immagini sono il simbolo di una categoria che non ce la fa più. La misura è colma, 68mila aggressioni sono numeri da guerra. Rispetto a questo, un raid dove la folla si fa giudice e boia, significa l'assenza dello Stato. Lo Stato deve farsi presente: per questo ho fatto la proposta di un'ora di astensione dal lavoro, non servirà a nulla ma è un atto simbolico". Onorati, nel suo intervento, propone anche un'altra soluzione per limitare queste aggressioni: "Durante il Covid siamo stati eroi e martiri perché alcuni di noi sono morti - ha aggiunto -. Ora siamo martiri perché veniamo aggrediti. Come può un medico lavorare con una spada di Damocle sulla testa. Il nostro segnale è per l'opinione pubblica. E allo Stato dico: arresto immediato per chi aggredisce il personale sanitario".