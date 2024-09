Gestione illegale di rifiuti speciali, 25 arresti in Puglia

La guardia di finanza ha arrestato 25 persone ritenute appartenenti al clan Soleti della Sacra corona unita, radicata nei comuni di San Donaci, Tuturano, Torchiarolo e San Pietro Vernotico, nelle province di Lecce e Brindisi. I reati contestati sono quelli di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, rapina, minacce e in materia di stupefacenti. L'associazione aveva sviluppato una egemonia territoriale, gestendo, attraverso aziende del settore, e con il contributo esterno di imprenditori, lo smaltimento dei rifiuti speciali (con la raccolta di oli esausti, alimentari e non), la raccolta illegale di scommesse in denaro a quota fissa e la gestione, in numerosi locali pubblici del territorio salentino, di apparecchiature elettroniche da intrattenimento alterate.