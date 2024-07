"Può tentare la fuga": gabbia speciale per "Igor il russo"

Per questo il rischio di una nuova fuga di Igor non è da sottovalutare. E per lui proprio in queste ore viene costruita una gabbia di vetro blindato all'interno dell'aula della Corte di Teruel in Spagna, dove il 28 gennaio si apre il processo a suo carico che dovrebbe durare una settimana. La gabbia è del tipo di quelle utilizzata per i terroristi dell'Eta. Le autorità spagnole sembrano certe che l'uomo possa approfittare di qualsiasi falla nella sicurezza per fuggire.