Protesta dei trattori, dalla Valdichiana in corteo verso Roma

Verso le 7 circa 250 mezzi sono partiti dalla zona del casello Valdichiana dell'A1 alla volta di Roma . I trattori si trovavano al presidio, organizzato da Riscatto agricolo , in un terreno vicino a un outlet nel Comune di Foiano della Chiana (Arezzo). Da qui, per sette giorni, i manifestanti hanno organizzato blocchi temporanei all'esterno dell'autostrada. Il "serpentone" dei mezzi agricoli si è poi spostato verso la Cassia , via scelta per raggiungere Roma, dove si aggregheranno al resto dei trattori provenienti da tutta Italia.

Tgcom24

L'arrivo nella Capitale è previsto per le 17 e il nuovo presidio sarà allestito in zona Nomentana. Alcuni manifestanti l'hanno definita la "marcia su Roma", riuniti sotto la sigla "Riscatto agricolo". "Raggiungeremo Roma tramite la via Cassia, l'obiettivo è quello di convogliare più mezzi possibile", ha affermato uno dei portavoce, Andrea Papa.

Gli agricoltori hanno annunciato un'altra settimana di proteste, dando luogo a nuove mobilitazioni già nel fine settimana dalla Lombardia al Veneto, fino a Lazio, Campania, Puglia e Sicilia.

Leggi Anche Trattori in rivolta in Italia e in Europa, cosa vogliono gli agricoltori e perché protestano