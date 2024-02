A Roma quattro trattori del movimento Riscatto Agricolo, scortati dalle forze dell'ordine, hanno sfilato per le vie del centro. In serata corteo lungo il Gra

Le organizzazioni del mondo agricolo sono state convocate a Palazzo Chigi per un incontro con il governo. Hanno preso parte al tavolo le sigle Cia-Agricoltori Italiani, Coldiretti, Confagricoltura, Fedagripesca e Copagri. "Parliamo di un settore strategico per la nostra economia e che abbiamo messo al centro della nostra azione", ha sottolineato il premier Giorgia Meloni. Intanto, nella Capitale quattro trattori del movimento Riscatto Agricolo, scortati dalle forze dell'ordine, hanno sfilato per le vie del centro . Alle 20 ci sarà, invece, un corteo per tutto il Grande Raccordo Anulare .

Meloni: "Importante confrontarci su politiche agricole nazionali e Ue" "Abbiamo deciso di organizzare questo incontro per presentarvi brevemente quali sono le azioni prioritarie che il governo intende portare avanti, su vari livelli, a favore del settore agricolo nazionale", ha spiegato il presidente del Consiglio alle sigle dell'agricoltura. "Non è la prima volta che ci incontriamo, ci siamo visti più volte in passato, ma io ritenevo importante rivedervi per continuare a confrontarci ancora sulle politiche nazionali ed europee che interessano l'agricoltura e l'agroalimentare", ha aggiunto.

"In 16 mesi non miracoli ma inversione di tendenza" Per il governo sono presenti, oltre a Meloni, i vicepremier Tajani e Salvini, i ministri Lollobrigida, Giorgetti, Piantedosi, Fitto, Ciriani e Calderone. Il premier, rivolgendosi ai rappresentanti degli agricoltori, ha detto: "Credo che voi possiate riconoscere che in questi mesi l'aumento delle risorse a favore del comparto c'è stato ed è stato rilevante, seppur in una condizione difficile di bilancio, che anche voi conoscete bene. In 16 mesi non è possibile fare i miracoli e correggere anni di scelte sbagliate, ma io credo che l'inversione di tendenza sia evidente".

"Esenzione Irpef agricola a redditi fino a 10mila euro" "L'esenzione Irpef negli anni passati è stata una misura iniqua e ha favorito soprattutto i grandi imprenditori e le imprese con volumi di affari elevati. La proposta del governo - ha dichiarato Meloni - è quella aiutare gli agricoltori che ne hanno bisogno limitando l'esenzione Irpef ai redditi agrari e dominicali che non eccedono l'importo di diecimila euro. In altre parole, l'esenzione dell'Irpef deve essere un intervento per i più deboli che risulti un sostegno concreto a chi produce e non un privilegio".

"Basta vendite sottocosto, giusto prezzo ad agricoltori" Il premier ha poi proseguito: "Vogliamo affrontare il tema, molto importante, dei costi di produzione. Vogliamo impedire la vendita sotto i costi di produzione e riconoscere il giusto prezzo agli agricoltori. Per rendere efficace la misura prevista nel decreto legislativo contro le pratiche sleali il governo rafforzerà i controlli dell'Autorità di contrasto e potenzierà le strutture di Ismea per l'elaborazione e la pubblicazione con frequenza mensile dei prezzi dei prodotti agricoli e dei costi medi di produzione delle principali filiere".

La sfilata di 4 trattori in centro a Roma Dopo aver sfilato per le vie del centro della Capitale, i quattro trattori di Riscatto Agricolo ono rientrati al presidio di via Nomentana. Gli agricoltori, che avevano rinunciato alla manifestazione a piazza San Giovanni, hanno deciso di sfilare nel centro di Roma e hanno raggiunto con i trattori il Circo Massimo, prima di rientrare al presidio.