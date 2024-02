Trattori in piazza a Crotone: "Vogliamo produrre, non sussidi per tenere incolti i nostri terreni"

"Per il momento siamo trecento persone tra agricoltori, ragazzi ed esponenti delle istituzioni", racconta a Tgcom24 Valerio Pugliese, imprenditore impegnato da giorni nella protesta. "Sarà difficile arrivare a Roma direttamente con i trattori, come è stato detto nei giorni scorsi, ma se ci sarà una manifestazione siamo pronti a partecipare". Se a livello nazionale la protesta si è concentrata principalmente su livelli di retribuzione bassi e ricollocamento dei sussidi, su scala regionale il problema è nell'apparato burocratico: "La Regione ha una burocrazia ostile ma recentemente abbiamo aperto un tavolo con l’assessore all'agricoltura Gallo, che ci ha dato la sua disponibilità a rivedere insieme alcuni punti chiave, come le cartelle dei consorzi di bonifica , assolutamente ingiustificate. Allo Stato e al governo chiediamo che venga tolta l'Irpef sui terreni agricoli introdotta quest'anno. Il nostro settore deve avere tutele maggiori, così come il Made in Italy" prosegue Pugliese.

Le istanze verso Bruxelles

A livello comunitario, preoccupa il Green Deal, tarato più sulla sostenibilità ambientale che su quella economica, e soprattutto, la PAC, Politica Agricola Comune. L'insieme di leggi prevede, tra gli altri, obblighi di messa a riposo dei terreni. La Commissione ha provato una mediazione, proponendo di estendere per un altro anno la deroga, ma per gli agricoltori italiani ed europei non è sufficiente: "deve essere rivista. Era stata fondata per assicurare ai cittadini europei autonomia e sicurezza alimentari ma la tendenza è quella di farci abbandonare le coltivazioni dei i nostri terreni e ricevere sussidi per non fare assolutamente nulla. Tutto questo gioca a favore dei mercati esteri ed è assolutamente contrario al mantenimento degli standard di qualità che solo noi italiani riusciamo ad assicurare". Infine, conclude Pugliese, "noi non vogliamo sussidi, vogliamo produrre, lavorare e stare sul mercato ma abbiamo a che fare con costi giganteschi, insostenibili come quelli del gasolio agricolo e i nostri prodotti patiscono la concorrenza di quelli esteri."