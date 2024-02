"Agricoltori traditi": giovedì in 20mila al Circo Massimo a Roma

Lega: "Mai con chi ha messo in ginocchio il settore"

Sul tema della protesta degli agricoltori è uscito un comunicato della Lega: "La Lega non starà mai con chi vuole affossare il mondo agricolo. Mentre infatti c'era chi in Europa sceglieva di appoggiare una Commissione Ue disastrosa, responsabile delle folli politiche finto-green che mettono in ginocchio settori fondamentali, imprese, lavoratori e famiglie, la Lega non ha mai avuto dubbi e fin dall'inizio ha difeso gli interessi di agricoltori, pescatori e produttori italiani". La not apoi annuncia che nelle prossime settimane il Carroccio respingerà "direttive e regolamenti su industria e packaging che creerebbero ulteriori danni e chiedendo una revisione anticipata di una Pac che così non funziona".