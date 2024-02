Continua la protesta dei trattori, arrivati a Sanremo | Venerdì saranno a Roma

A Sanremo anche la vitellina Giulia

Da oggi a Sanremo, a far compagnia alla mucca Ercolina c'è la vitellina Giulia di 3 mesi e mezzo. Giulia "è già stata con noi in piazza del Duomo, a Milano - ha detto l'allevatore Giacomo Bonetti di San Giuliano Milanese -. Siamo uniti nella protesta agli agricoltori e speriamo che ci accolgano all'Ariston e ci facciano parlare". Ma per ora restano distanti dalle luci del Festival di Sanremo: "Ci bloccano subito, speriamo che ci facciano andare più vicino per avere maggiore visibilità".