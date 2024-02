Protesta agricoltori, un'altra settimana di trattori in marcia: nel "mirino" c'è anche Roma

Nella giornata di domenica i mezzi hanno sfilato a Pavia ed è prevista un'altra settimana di contestazioni di allevatori e agricoltori contro le politiche green dell'Unione europea . Nessuna intenzione di fermarsi fino a quando governo e Bruxelles non verranno incontro alle loro esigenze. Adesso il corteo punta su Roma : lunedì sera verrà comunicata la data in cui si presenteranno nella capitale, ha detto il leader della rivolta Danilo Calvani. All'inizio ci saranno solo loro senza i trattori poi, ha fatto sapere il portavoce, "arriveranno anche i mezzi, dipende dalle risposte che ci daranno".

Leggi Anche Trattori in rivolta in Italia e in Europa, cosa vogliono gli agricoltori e perché protestano

La movimentazione continua in tutta Italia. Sempre lunedì il corteo di macchine agricole manifesterà nel centro di Rovigo. Resta il presidio lombardo a Melegnano accanto all'entrata dell'autostrada, mercoledì è previsto un incontro con la Regione.

Dopo l'occupazione e il blocco della A1 nei pressi del casello di Orte, con momenti di alta tensione, gli agricoltori non escludono di fare altri blitz sul tratto autostradale. A Lucera, nel Foggiano, regalati ortaggi ai cittadini per spiegare le ragioni della protesta che potrebbe arrivare, dicono, al blocco delle forniture alla grande distribuzione, come sta già accadendo nei supermercati del nord Europa.

Il viaggio verso Roma Partiranno lunedì alle sette, destinazione Roma Nord, i circa 250 trattori in sosta al presidio di Foiano della Chiana (Arezzo) nei pressi di un noto outlet, l'intento è quello di raggiungere un nuovo presidio in zona Roma nord e proseguire così la battaglia articolata in dieci punti contro le direttive della comunità europea. "Raggiungeremo Roma tramite la via Cassia - spiega uno dei portavoce, il lombardo di Desenzano sul Garda Andrea Papa - l'obiettivo è quello di convogliare più mezzi possibile".

Durante questa settimana di presidio gli agricoltori, riuniti sotto la sigla di Riscatto agricolo, hanno effettuato blocchi degli spazi davanti al casello A1 di Valdichiana e occupato in modo pacifico il parcheggio dell'outlet. Nessuna tensione con le forze dell'ordine, presenti in maniera massiccia ogni giorno. "Domani la protesta, come detto, sarà sui trattori e vedremo come si articolerà una volta a Roma", ha concluso l'altro portavoce Salvatore Fais. La protesta è stata nominata 'marcia su Roma' nel manifesto diffuso in tutta Italia.