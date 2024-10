Reggio Emilia, operatore sanitario aggredito da un paziente al pronto soccorso: "Ha tentato di strangolarmi in bagno"

L'ennesimo grave episodio all'interno di un pronto soccorso italiano è avvenuto alle 2.30 di domenica notte. "Quando abbiamo cominciato con i prelievi, eravamo due infermieri e il paziente dava segni di squilibrio, faceva battute, diceva cose senza senso. Quando facevamo l'eco all'addome, diceva: 'Speravo di essere incinto, speravo di avere un drago qui dentro così esce fuori e brucia tutto'. Ci insultava, anche: 'Non sapete fare il vostro lavoro, mi avete rotto'. Siamo andati avanti lo stesso e siamo riusciti a effettuare i prelievi. Poi io avevo il compito di raccogliere le urine. La prima volta ha orinato a terra, invece che nel vasetto, e poi ha detto che non aveva più lo stimolo. La seconda, invece, ha orinato nel contenitore ma poi ha gettato subito il vasetto nel water. La terza volta, eravamo nell'atrio del bagno, mi insultava, mi chiedeva di farmi gli affari miei, di stargli lontano, con minacce irripetibili. Io cercavo di rassicurarlo" si legge ancora sul Resto del Carlino. Dopo i gravi fatti accaduti, vi è stato l'intervento della polizia che però non ha ritenuto opportuno portare via l'uomo in quanto "si era tranquillizzato".