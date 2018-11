Prof aggredita in classe in Brianza, studente confessa e si scusa

Dopo due settimane ha "confessato" lo studente che il 29 ottobre a Vimercate, in Brianza, aveva preso a sediate la professoressa di storia. Il ragazzo ha chiesto scusa, riconoscendo di aver "fatto una cosa stupida" ma sottolineando che non avrebbe voluto "ferire nessuno". Il caso aveva scatenato polemiche a livello nazionale, tanto che alcuni giorni dopo gli studenti avevano manifestato per prendere le distanze.

A riferire del pentimento del ragazzo, studente dell'istituto secondario superiore "Floriani" di Vimercate, è il quotidiano "Il Giorno", che spiega come la confessione sia contenuta in una lettera di scuse consegnata all'insegnante. La donna, professoressa di storia 55enne, nell'aggressione aveva riportato lesioni guaribili in cinque giorni e aveva sporto querela contro ignoti, perché nessuno degli studenti si era voluto assumere la responsabilità del gesto. Ora, con la confessione e le scuse, non è escluso che la docente decida di ritirare la denuncia.