Procopio, il racconto di Maria Rita Misuraca: "Io operata come Margaret, ho avuto tremori e tachicardia dopo l'anestesia"

"Anche io come Margaret mi sono operata nello studio del dottor Procopio a Roma, ho subito il suo stesso intervento. Ricordo i forti tremori e la tachicardia dopo l'anestesia, mi sono spaventata molto". A parlare in un video postato sui social è Maria Rita Misuraca, una 25enne siciliana che racconta la sua esperienza nello studio medico Procopio nel 2023. "Leggere quello che è successo" a Margaret Spada, la 22enne deceduta dopo un intervento al naso proprio in quello studio, "è angosciante", dice la donna.