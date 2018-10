Processo di 'ndrangheta "Aemilia", due anni all'ex giocatore Vincenzo Iaquinta

Centoventicinque le condanne lette dal collegio dei giudici, 19 le assoluzioni e quattro le prescrizioni per i 148 imputati. Malgrado alcune riduzioni di pena anche consistenti, compensate da condanne più pesanti rispetto a quanto chiesto dall'accusa per altre posizioni, è stata pienamente conclamata l'esistenza di una 'ndrina attiva da anni in Emilia e nel Mantovano con epicentro a Reggio Emilia, diretta emanazione della cosca Grande Aracri di Cutro, ma autonoma e indipendente da essa.



Iaquinta: condannato perché calabrese - Fuori dall'aula arriva lo sfogo dell'ex calciatore: "Il nome `ndrangheta non sappiamo neanche cosa sia nella nostra famiglia. Non è possibile. Mi hanno rovinato la vita sul niente, perché sono calabrese, perché sono di Cutro. Sto soffrendo come un cane per la mia famiglia e i miei bambini senza aver fatto niente, ma io ho vinto un Mondiale e sono orgoglioso di essere calabrese. Noi non abbiamo fatto niente perché con la `ndrangheta non c’entriamo niente".