Primo maggio, Federalberghi: "In viaggio 8 milioni di italiani"

Saranno circa 8,1 milioni, il 7,4% in più dello scorso anno, gli italiani in viaggio per il lungo ponte del primo maggio. Lo rileva Federalberghi, spiegando che 6 milioni (il 65,9%) concentreranno la vacanza nei giorni della festa dei lavoratori, 1,6 milioni (il 17,6%) hanno iniziato la vacanza a Pasqua e 500mila (il 5,5%) hanno incluso nel soggiorno 1 maggio e 25 aprile. Il 91,4% degli intervistati sceglierà l'Italia, l'8,3% una località estera.