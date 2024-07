Un uomo di 60 anni è morto in un incidente che ha coinvolto un deltaplano subito dopo il decollo a Montemezzo (Como). Ferito un 27enne, che probabilmente guidava il mezzo. I due, dopo essere inciampati su un sasso, sarebbero precipitati. Il 60enne è morto sul colpo mentre il 27enne, che ha riportato traumi alla schiena e al braccio, è stato trasportato in ospedale in codice giallo.