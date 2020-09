Precari da sempre, Alessia: "Cameriera da 20 anni, pagata in nero 2-3 euro l'ora"

Alessia ha 38 anni, da 20 fa la cameriera, ma nessuno le ha mai offerto un vero contratto: quasi sempre e solo scritture "farlocche", lavori in nero e sottopagati. La donna, che vive nella provincia di Siracusa, racconta la sua frustrazione a "Mattino Cinque": "Avrò sì o no quattro anni di contributi versati, gran parte del lavoro qui è in nero in questo settore".

"Si parla di prendere 1,8 euro, massimo 3 euro all'ora e senza tutele: non ho malattie, permessi, ferie", prosegue la lavoratrice, stanca di essere precaria. "Qui se chiedi un contratto serio già sei fuori dai giochi e io quest'anno sono rimasta per lo più fuori dai giochi", rivela Alessia che riesce a sopravvivere solamente grazie alla pensione del padre.