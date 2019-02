Prato, sequestrati due asili nido abusivi

Due asili nido abusivi, con bambini cinesi di età inferiore ai 36 mesi e gestiti senza le necessarie autorizzazioni, sono stati sequestrati a Prato. A scoprirli, nella sede di due associazioni culturali cinesi, gli agenti della polizia municipale. In un caso i piccoli dormivano in una stanza senza finestre e destinata ad archivio, mentre in un altro giocavano in un locale usato come magazzino.