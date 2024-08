Prato, 19enne cinese trovato morto in strada: è stato ucciso

A Prato è stato ucciso un 19enne cinese, Hu Lipeng. Il suo corpo era stato trovato domenica in strada poco dopo le 23. Gli inquirenti hanno escluso il suicidio, la prima ipotesi circolata, e hanno aperto un fascicolo per omicidio, al momento senza indagati. L'autopsia fornirà ulteriori dettagli sul decesso. Stando a una prima ricostruzione, il giovane sarebbe morto dopo esser precipitato dal terzo piano di un palazzo in cui si trova l'appartamento di un connazionale.