Pozzuoli, rubano il carro funebre prima del funerale

I dipendenti della ditta di agenzie funebri erano appena entrati nella casa del defunto per prelevare la salma in vista del funerale. Sono rimasti all'interno per pochi minuti, il tempo di completare i preparativi e portare fuori la bara. All'uscita, però, è arrivata la sorpresa. Il carro funebre, una Maserati parcheggiata poco prima davanti all'abitazione, era sparito. Nel poco tempo a disposizione, i ladri, ancora ignoti, sono riusciti ad aprire la vettura, avviare il motore e allontanarsi.



Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi sarebbero stati almeno in due. Uno avrebbe guidato il carro funebre, l'altro avrebbe scortato il complice con un secondo veicolo. Nelle ore successive, i carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno ritrovato la Maserati in via Trepiccioni, una zona compresa tra Licola e Monterusciello. La carrozzeria era danneggiata e i vetri del lunotto posteriore infranti. I carabinieri stanno ancora indagando per ricostruire le dinamiche.



Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella del dispetto nei confronti della ditta che ha organizzato il funerale.