Pozzolo, perizia balistica difesa: accusato "inquinato" da residui sparo

L'avvocato di Emanuele Pozzolo, proprietario della pistola da cui partì un colpo che ferì Luca Campana nella festa di Capodanno alla Pro Loco di Rosazza (Biella), ha depositato la perizia balistica.

La relazione evidenzierebbe alcuni aspetti che potrebbero rimettere in discussione l'intero impianto accusatorio. In particolare si nota che i residui di sparo, che in genere si diffondono nell'ambiente per almeno dieci metri, avrebbero reso positivi tutti i partecipanti al veglione in sala per almeno dieci minuti.