Portogallo, travolta da onda anomala a Maderia: muore turista italiana

Margherita era originaria di Colmurano, in provincia di Macerata, ma viveva a Padova dove da poco aveva iniziato a lavorare come psichiatra. Al momento dell'incidente sembra che la 28enne si trovasse, insieme alla sorella minore, in una delle piscine naturali tra gli scogli caratteristiche della zona quando il mare ha iniziato a ingrossarsi. La sorella minore si sarebbe spaventata e allontanata, Margherita invece sarebbe stata travolta dall'onda anomala. Un turista toscano, vigile del fuoco, avrebbe cercato subito di soccorrerla, tuffandosi in acqua per recuperarla in attesa di un mezzo nautico che li avrebbe dovuti riportare a riva. La barca sarebbe arrivata qualche minuto dopo riportando tutti sulla terraferma. Una volta arrivati a Madeira, un'ambulanza ha trasportato la 28enne in ospedale in condizioni gravissime. Venerdì mattina la giovane è morta.