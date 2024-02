Porto Valtravaglia (Varese), 52enne muore schiacciato dal suo trattore

Un uomo di 52 anni, Carlo Petrolo, è morto ribaltandosi con il suo trattore.

L'incidente è avvenuto a Porto Valtravaglia, in provincia di Varese. A dare l'allarme è stata la moglie che ha sentito le grida d'aiuto. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'agricoltore stava ripercorrendo una mulattiera con un trattorino quando, per cause da accertare, si è ribaltato finendo incastrato sotto il mezzo. Il 52enne è stato trasportato all'ospedale di Luino dove è morto poche ore dopo il ricovero.