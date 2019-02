Pordenone, incidenti in montagna: morti due escursionisti

Due escursionisti sono morti in seguito a due incidenti distinti in Val Sughet e in Piancavallo, nell'Alta via dei Rondoi, in provincia di Pordenone. Immediato l'intervento del soccorso alpino. Nei luoghi degli incidenti è intervenuto anche l'elisoccorso.

Si tratta di due incidenti distinti avvenuti in due momenti diversi della giornata nella medesima zona montana, non lontano della vetta della Forcella. Un'area che in questo periodo si raggiunge con i ramponi in quanto ricoperta da neve e ghiaccio.



L'allarme era scattato attorno alle 13 da parte di un gruppo di alpinisti della zona dell'Udinese per la caduta, poi rivelatasi fatale, di un loro compagno di escursione. Quando l'elisoccorso ha sorvolato l'area per cercare le tracce di questo primo disperso, ha notato casualmente nella stessa vallata un secondo uomo che giaceva a terra, sempre dopo una caduta dall'alto. Si ipotizza che questo secondo incidente mortale sia avvenuto nella mattinata odierna, senza che vi fossero testimoni, motivo per cui nessuno aveva ancora lanciato l'Sos. Il medico rianimatore ha così raggiunto in rapida successione i due alpinisti, ma per entrambi non c'era più nulla da fare.