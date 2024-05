Ponte sullo Stretto, i dubbi di Federlogistica sull'altezza | Ciucci: "Le grandi navi hanno spazio per passare"

Si apre infatti un nuovo fronte di polemica sul ponte sullo Stretto di Messina. A esprimere nuovamente le proprie perplessità è Luigi Merlo , numero uno di Federlogistica, secondo cui sarebbe il ponte sarebbe troppo basso per le grandi navi. L'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, invece rassicura che navi da crociera e portacontainer non avranno problemi a transitare nello Stretto una volta costruita la struttura.

Ponte troppo basso? In un'intervista Luigi Merlo ribadisce che un'altezza massima di 65 metri sul livello del mare "impedirebbe" il transito di alcune grandi navi, "alte più di 68 metri". E non finisce qua: essendo la struttura a campata unica, i 65 metri di altezza verrebbero raggiunti solo nella parte più alta, mentre verso le due sponde (il cosiddetto franco navigabile) si ridurrebbe ulteriormente.





La risposta arriva da Ciucci che sottolinea come il franco navigabile sia "di 72 metri per una larghezza di 600 metri e si riduce a 65 metri solo in presenza di condizioni eccezionali di traffico pesante stradale e ferroviario. Questi parametri sono in linea con i ponti esistenti sulle grandi vie di navigazione internazionali, in coerenza con le procedure stabilite dalle norme International Maritime Organization". L'a.d. della Stretto di Messina aggiunge poi che la commissione tecnica istituita al ministero ha già effettuato "un esame approfondito del traffico" degli ultimi anni nello Stretto, suddiviso per le diverse imbarcazioni, "dal quale non emergono criticità".