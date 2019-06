Ponte Morandi, sindaco Genova: "Entrerò per primo dopo esplosione"

Parlando del "pericolo polveri" in merito alla demolizione con esplosivo delle pile est del viadotto Morandi, il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha garantito che "sarò il primo a entrare nella zona dopo l'esplosione" per dimostrare che va tutto bene". Per ora, ha quindi chiarito il primo cittadino, "la best option per la demolizione del ponte è il 24 giugno. L'invito ai cittadini è stare fuori Genova se hanno la possibilità".