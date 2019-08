Ponte Morandi, l'a.d. di Atlantia alla commemorazione di Genova

L'amministratore delegato di Atlantia ed ex manager di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è arrivato sul luogo dove si terrà la commemorazione delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. Castellucci è tra gli indagati per la tragedia avvenuta il 14 agosto 2018. Presente anche l'attuale a.d. di Aspi Roberto Tomasi. La delegazione è stata invitata dal commissario Marco Bucci.