Ponte Genova, Toti: pronto nel 2020 o qualcuno spiegherà il ritardo

Se la ricostruzione del ponte Morandi di Genova non verrà ultimata entro il 2020, "qualcuno dovrà spiegare alla città per quale ragione il viadotto non è pronto". Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, sottolineando: "Quando tutto è cominciato ho detto che il percorso che la Regione aveva intrapreso avrebbe consentito di avere un ponte al massimo in 15 mesi. Il governo ha scelto un altro percorso. La clessidra corre".