Ponte Genova, Toti: "Apertura cantiere arriva in tempi ragionevoli"

All'apertura del cantiere per la demolizione del ponte Morandi di Genova si è arrivati "in tempi ragionevoli" secondo il commissario per l'emergenza Giovanni Toti. All'inaugurazione dei lavori il governatore della Regione Liguria ha detto: "Per arrivare qui tutti si sono impegnati a fondo. Si poteva fare prima? Forse, ma consideriamo che questo è un ponte sequestrato dalla magistratura. Forse arrivare prima sarebbe stato inutile".