Ponte Genova, Renzo Piano: onorato, la nuova struttura sarà semplice

Il nuovo viadotto di Genova "sarà semplice, non banale e durevole". Lo afferma l'architetto Renzo Piano, aggiungendo che la struttura sarà in acciaio e "molto bella e sicura, perché i ponti non devono crollare". "E' un grande onore poter dare il mio contributo alla mia città d'origine. E' stata scelta una grande squadra di ingegneri e costruttori, capaci di affrontare questo lavoro con rapidità e competenza", ha sottolineato il senatore a vita.