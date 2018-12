Ponte Genova, il ministero: "Dobbiamo farci bastare 1,2 miliardi"

"Se non siamo in grado di farci bastare un miliardo e 200 milioni di euro, forse faremmo bene a imparare da altre aree italiane che mai hanno visto tante risorse". Lo ha detto il viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi, parlando del decreto sulla ricostruzione del Ponte Morandi di Genova e in particolare dei fondi, ritenuti insufficienti. "Sono sicuro che saremo in grado di far fruttare ogni centesimo a disposizione", ha aggiunto.