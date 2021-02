Ponte Genova, extracosti per 14,7 mln: incide il Covid 

LaPresse

Il nuovo ponte di Genova costerà 14,7 milioni in più rispetto al previsto. E' quanto emerge dalla conclusione della procedura di accordo bonario in corso d'opera relativa all'appalto di costruzione. Si tratta di un 7% in più rispetto al costo previsto, stimato inizialmente in 202 milioni. Sull'aumento ha inciso il Covid.