Ponte Genova, Bucci: "La ricostruzione partirà già dal 31 marzo"

Dopo aver consegnato in Procura il progetto di demolizione del Ponte Morandi, il sindaco di Genova e commissario straordinario, Marco Bucci, ha annunciato che la ricostruzione partirà già il 31 marzo. Come ha poi spiegato il procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati "l'intenzione di Bucci è di allestire il cantiere il 15 dicembre nelle zone non coperte da sequestro. E' chiaro che lo può fare. Per il resto si dovrà attendere il parere dei periti".